"Прислухався до порад": депутат від ОПЗЖ заявив, що не стане радником очільника Херсонської ОВА

Депутат сказав, що поважає вибір суспільства, яке наголосило на тому, що він не повинен обіймати публічні посади.

Депутат Херсонської міськради від забороненої партії ОПЗЖ Юрій Стельмашенко заявив, що не обійматиме посаду радника очільника ОВА Ярослава Янушевича.

Про це Стельмашенко повідомив у Мережі.

"Стався поширений розголос мого можливого призначення, яке не відбулося, на посаду радника на громадських засадах голови ХОВА. Розуміючи суспільний запит, хочу донести свою позицію, яка ніколи не змінювалась", – йдеться в заяві.

Так, депутат запевнив у своїй відданості Україні та прагненні до її перемоги у війні. За словами чиновника, він намагався докласти зусиль, щоб якнайшвидше "повернути до нормального життя моє місто. Не мав на меті когось образити або зачепити".

"Я почув думки та прислухався до порад і поважаю вибір суспільства, яке наголосило на тому, що я не повинен обіймати публічні посади. Саме для цього я сам ініціював публічну дискусію з цього приводу. Дякую всім за участь! Буду і надалі любити і допомагати своїй Батьківщині без будь-яких посад", – резюмував Стельмашенко.

Що відомо про призначення Стельмашенка

Херсонське місцеве видання "МОСТ" з посиланням на джерело повідомило, що радником голови Херсонської ОВА став Стельмашенко. На цю посаду його запропонував шведський бізнесмен з російським бекґраундом Карл Стурен.

Свого часу Стельмашенко був членом команди ексмера Херсона, а нині російського колаборанти Володимира Сальдо, а пізніше працював у структурах Стурена. Навесні 2022 року депутат мобілізувався до ЗСУ, був водієм.

За словами Стельмашенка, під час окупації Херсона він там працював волонтером, а потім разом із сім’єю виїхав на вільну територію України, де "одразу повідомив ЗСУ та пройшов поліграф".

"Стосовно ОПЗЖ, я один із перших в країні і ще до офіційної заборони партії зібрав колег і запропонував розпустити міську фракцію і вийти із партії, тому що відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку деяких членів партії на національному рівні", – заявив депутат у Мережі.

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