Пристайко вважає, що Україна вступить до ЄС та НАТО після перемоги: "Розмова має бути легкою"

Дипломат також зазначив, що "хтось повинен буде допомогти нам насправді виграти цю війну".

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко вважає, що Україна може вступити до НАТО та Євросоюзу після перемоги у війні з Росією.

Про це український дипломат розповів у інтерв'ю Newsweek.

Видання зазначає, що українські національні лідери чітко дали зрозуміти, що захист колективної оборони Альянсу означає, що членство є найкращим варіантом для України.

Пристайко нагадав, що Україна запропонувала "Київський безпековий договір" як тимчасовий механізм забезпечення безпеки країни, поки вона просувається до членства в НАТО.

"Наша розмова з рештою світу – принаймні із західним світом – має бути дуже легкою. Україна перемагає, стає членом Європейського Союзу і НАТО. І все", – сказав український посол.

"Я вважаю, що план (миру від Зеленського – ред.) із 10 пунктів потребує доопрацювання, я сподіваюся, що лідери побачать у ньому місце своїх націй. Але я все ще сподіваюся, що у когось вистачить сміливості працювати з (питанням – ред.) жорсткою безпекою… Хтось повинен буде допомогти нам насправді виграти цю війну", – зазначив Пристайко.

Нагадаємо, у грудні 2022 року віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що всі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу держави до Альянсу.

Того ж місяця очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що держава вступить до Альянсу після подолання російської агресії. Він запевнив, що долучення до НАТО відбудеться на докорінно інших умовах, аніж це могло статися між2008 і 2022 роками – коли Україні відмовляли у вступі через залякування Кремля.

Плани росіян шокують увесь світ, а Україна йде в ЄС і НАТО - Мезенцева

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