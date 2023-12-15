"Присвячую рішення про розширення ЄС вашим героям": Туск звернувся до Зеленського

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск присвятив рішення про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС полеглим українським захисникам.

Про це новий польський прем'єр написав у соцмережі X.

"Шановний Володимир Зеленський, ми це зробили! Я присвячую наше рішення про розширення Європейського Союзу вашим героям, які віддали своє життя за незалежну та європейську Україну", - йдеться у повідомленні Туска.

Відреагувало на історичне рішення для Києва і польське Міністерство закордонних справ. У відомстві наголошують: мрії українців, за які багато людей віддали життя, збуваються.

"Україна розпочинає переговори про членство в ЄС. Це прекрасні новини. Від усієї душі вітаємо наших українських друзів", - наголосили у дипломатичній установі.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до ЄС. Український президент Володимир Зеленський назвав це рішення перемогою України та перемогою всієї Європи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Рішення про початок переговорів з Україною! Як вдалося це зробити???

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