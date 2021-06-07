Притула покинув "Голос": у партії заявили про його "амбіції і бажання отримати керівні посади"

У "Голосі" різко відреагували на заяву Сергія Притули про вихід з партії.
У партії "Голос" заявили, що не здивовані виходом зі складу політсили колишнього кандидата на посаду мера Києва та телеведучого Сергія Притули.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби "Голосу".
У партії вважають, що у Притули є "особисті амбіції і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною".
"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю — побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм", — йдеться в дописі.
"Голос" чекає від Притули письмової заяви про вихід з партії.
"Оголошення про вихід з партії вимагає письмової заяви, тож ми чекаємо на письмову заяву Сергія Притули. Те саме стосується тих, хто захоче долучитися до нього", — повідомили у пресслужбі.
У партії переконані, що вихід Притули не завадить розбудові їхньої політсили.
Нагадаємо, що Сергій Притула вийшов із партії "Голос".
У лютому стало відомо, що він не потрапив до нового складу політради "Голосу", а також перестав бути заступником голови політсили.
У травні Притула заявив, що бачить себе новим керівником партії "Голос". Своєю чергою Кіра Рудик відповіла, що "партійна робота – це не виступи в клубах".