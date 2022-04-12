Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Притягнемо Путіна до відповідальності: Велика Британія терміново з’ясовує подробиці застосування РФ хімзброї в Маріуполі

Дата публікації
Перегляди
3033
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Притягнемо Путіна до відповідальності: Велика Британія терміново з’ясовує подробиці застосування РФ хімзброї в Маріуполі

pixabay.com

Російські війська могли використати хімічні речовини під час нападу на жителів Маріуполя.

Велика Британія терміново з’ясовує подробиці, що стосуються інформаційних повідомлень про використання війська Російської Федерації хімічної зброї в Маріуполі.

Про це заявила у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Повідомляється, що російські війська могли використати хімічні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо з партнерами над перевіркою деталей", - йдеться у повідомленні. 

© ТСН.ua
ТСН.ua

Вона підкреслила, що будь-яке застосування такої зброї буде грубою ескалацією конфлікту.

 "І ми притягнемо Путіна та його режим до відповідальності", - резюмувала очільниця британського МЗС. 

Російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов".

Про це розповів засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

За його словами, в результаті застосування хімічної зброї постраждало три бійці "Азова". Постраждалі перебувають у задовільному стані.

Читайте також: 

Наступна публікація