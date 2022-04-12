Притягнемо Путіна до відповідальності: Велика Британія терміново з’ясовує подробиці застосування РФ хімзброї в Маріуполі

Притягнемо Путіна до відповідальності: Велика Британія терміново з’ясовує подробиці застосування РФ хімзброї в Маріуполі

Російські війська могли використати хімічні речовини під час нападу на жителів Маріуполя.

Велика Британія терміново з’ясовує подробиці, що стосуються інформаційних повідомлень про використання війська Російської Федерації хімічної зброї в Маріуполі.

Про це заявила у повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

"Повідомляється, що російські війська могли використати хімічні речовини під час нападу на жителів Маріуполя. Ми терміново працюємо з партнерами над перевіркою деталей", - йдеться у повідомленні.

ТСН.ua

Вона підкреслила, що будь-яке застосування такої зброї буде грубою ескалацією конфлікту.

"І ми притягнемо Путіна та його режим до відповідальності", - резюмувала очільниця британського МЗС.

Російські окупанти завдали хімічного удару по Маріуполю, а саме — по заводу "Азовсталь", де тримають оборону українські захисники полку "Азов".

Про це розповів засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

За його словами, в результаті застосування хімічної зброї постраждало три бійці "Азова". Постраждалі перебувають у задовільному стані.

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