Привітала оригінально: Безугла рознесла свого колегу по комітету в день його народження – причина

Народна депутатка Мар'яна Безугла розкритикувала свого колегу по комітету Олександра Федієнка в день його народження, 20 квітня.

Пост вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Так, Безугла зауважила, що Олександр Федієнко не мобілізувався до лав ЗСУ, попри те, що навіть пройшов військово-лікарську комісію і публічно писав про це.

"Член Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки на честь свого Дня народження поміняв фото. Мілітарі, шеврон зв'язку - ні, Олександр Федієнко не мобілізувався, хоча навіть пройшов ВЛК і публічно писав про це. Як і жоден з 16 чоловіків в Комітеті (у нас 20 членів, з них 16 чоловіків, всі призовного віку, жоден). Це так, мабуть, на його думку, потрібно і достаньо 2024 року показати солідарність з виборцями після заговореного на місяці закону про мобілізацію, в розтягувані розгляду якого Олександр активно брав участь та допомагав Завітневичу, голові комітету", - написала Безугла.

Нардепка також додала, що Олександр Федієнко – підписант непроголосованої постанови про її звільнення і основний автор та активний лобіст законопроєкту 8087 ("Про захист інформаційної інфраструктури" - ред.).



"Комітет – не абстрактний, це група з 20 нардепів, у яких за 10 днів після "мобілізації" було одне засідання і то онлайн, при цьому цей тиждень пленарних засідань не було, то ж можемо дві години онлайн поділити на 6 днів і отримаємо... 20 хв роботи на день. Звісно, можна говорити, що члени комітету працюють не тільки на засіданнях і це так, але сила рішень і контролю, сила мандату для розв'язання критичних проблем є тільки за умови роботи Комітету як інституції, що практично відсутня. У війну…", - додала Мар'яна Безугла.

Нагадаємо, Безугла розкритикувала роботу колег по комітету і “наїхала” на свого шефа.

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