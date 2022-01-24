Приводів для паніки нема: Данілов закликав ЗМІ "збавити накал"

Данілов закликав українців зберігати спокій, а політиків не маніпулювати цією темою.

На тлі інформації про ймовірне вторгнення Росії секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що на сьогоднішній день немає підстав для паніки. ЗСУ готові дати відсіч у разі агресії.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання Ради нацбезпеки та оборони.

"Останнім часом відбувається дуже багато інформаційних подій у нашій державі. Дуже багато парамілітарної "белетристики" з’являється у засобах масової інформації. Хочу звернутися до вас трохи збавити той накал, що зараз існує", — попросив Данілов.

Він запевнив, що "ситуація є цілком зрозумілою", і немає приводів для паніки.

Данілов засудив ініціативу мера Києва Віталія Кличка, який начебто "хоче збирати мерів, щоб вирішувати питання, у який спосіб вони будуть захищати Україну".

"У нас для цього є Збройні сили, які здатні дати відсіч у разі", — відповів секретар РНБО меру столиці.

Він вважає, що наразі ситуація роздмухується ЗМІ і деякими політиками. Данілов нагадав, що ситуація в Україні складна ще від 2014 року, але це не означає, що треба панікувати.

"У кожній країні своє завдання, кожна країна дбає про своє населення, і ми маємо аналізувати все виважено і спокійно. Країна у нас одна, і перемога буде за нами. У разі необхідності ми всі станемо пліч-о-пліч, щоб захистити нашу державу", — сказав Данілов.

Нагадаємо, Данілов розповів про що говорили та кого заслухали на екстренному засіданні РНБО.

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