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"Приїзд Саакашвілі - це втягування Грузії у війну": в МЗС України відреагували на заяви політиків

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Приїзд Саакашвілі - це втягування Грузії у війну": в МЗС України відреагували на заяви політиків

Фото: Associated Press

У МЗС обурились, що грузинські політики спекулюють на війні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував заяву керівника правлячої партії Грузії про те, що повернення Саакашвілі в його рідну країну - це "спецоперація із втягування Грузії у війну". 

Про це він написав у соцмережах. 

"Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії. Натомість ми глибоко розчаровані, що грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей", - пояснив Ніколенко. 

Речник МЗС вкотре закликав надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. 

"Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування", - написав Ніколенко. 

Хвороба Саакашвілі 

У Грузії опублікували записи з камер спостереження в палаті експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі, звинувачуючи його в симуляції, хоча на кадрах видно виснаження політика.

Висновки комісійної судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі вказують на те, що йому не можна залишатися за ґратами. У нього виявили 20 діагнозів. 

Радник ОП Михайло Подоляк розповів, що Україна готова прийняти ув'язненого колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, гарантувати йому безпеку та належне лікування. Також Зеленський закликав врятувати грузинського політика. 

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Дата публікації
Перегляди
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