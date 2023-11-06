Приїзд Урсули фон дер Ляєн є гарним знаком: Єрмак – про переговори щодо вступу до ЄС

Під час свого нещодавнього візиту до Києва фон дер Ляєн чітко дала зрозуміти, що Комісія рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори про вступ з Україною.

Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу найближчим часом. І візит до України президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, є гарним знаком для України.

Про це заявив керівник Офісу президента в інтерв'ю виданню Politico.

"Так, це те, чого ми очікуємо, тому що ми робимо все, щоб це відбулося, – сказав він. І я вважаю, що візит Урсули фон дер Ляєн... є дуже потужним кроком на цьому шляху".

Під час свого візиту до Києва в суботу фон дер Ляєн чітко дала зрозуміти, що Комісія рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори про вступ з Україною. Лідери ЄС обговорять це питання на саміті в грудні.

Попередник фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер нещодавно заявив, що Україна непридатна для членства в ЄС, оскільки вона "корумпована на всіх рівнях суспільства".

На запитання про це звинувачення Єрмак відповів: "Я не пам’ятаю, щоб пан Юнкер відвідував Україну за останні пару років. Тому мені трохи дивно чути ці слова від нього. … Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована. Ці виклики трапляються по всьому світу, але чи не могли б ви навести мені приклад ще однієї країни, яка в умовах цієї жахливої війни зробила б реформи такого масштабу".

Нагадаємо, 4 листопада до Києва вчергове прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Мета її приїзду до України – обговорення шляху вступу України до ЄС, фінансова підтримка Євросоюзу для відновлення України.

Читайте також: