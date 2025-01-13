"Приїжджай у п'ятницю": Зеленський відповів на запрошення Фіцо

Раніше Роберт Фіцо запропонував зустрітись біля кордону, щоб обговорити транзит російського газу.

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію словацького прем'єра Роберта Фіцо провести зустріч.

Зеленський зробив відповідний пост у соціальній мережі Х.

"Добре. Приїжджай до Києва у п'ятницю", – написав він .

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо запропонував зустрітись біля кордону, щоб обговорити транзит російського газу.

Нагадаємо, 1 січня Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію. У відповідь Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України.

Президент Володимир Зеленський своєю чергою різко відреагував на таку заяву. Він припустив, що, "схоже, Путін доручив Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України".

12 січня Зеленський опублікував різкішу заяву на адресу Фіцо, в якому згадав про нібито відпочинок прем'єра Словаччини в розкішному готелі у В’єтнамі.