"Приїжджайте у Херсон": у МЗС відреагували на намір Фіцо поїхати на "парад Путіна"

У МЗС нагадали, що розтоптала пам’ять про спільну боротьбу з нацизмом у Другій світовій війні, здійснивши напад на Україну.

Речник МЗС Георгій Тихий закликав премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо завітати до Херсона перед його поїздкою до Москви, де він планує з диктатором Путіним "святкувати перемогу над фашизмом".

Таким чином у МЗС України відреагували на заяву Фіцо, що той має намір поїхати 9 травня до Москви, передає Укрінформ.

Тихий закликав європейських лідерів коректно ставитися до участі й внеску України в перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. У цьому контексті він нагадав, що Росія фактично розтоптала пам’ять про спільну боротьбу з нацизмом у Другій світовій війні, здійснивши напад на Україну.

"Україна брала активну участь у боротьбі проти нацизму, і її заслуги у цій перемозі не можна применшувати", - сказав він. Тихий заявив, що Росія багато років намагалась монополізувати перемогу у Другій світовій війні.

Крім того, речник МЗС нагадав, що у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 млн українців, тобто майже чверть тогочасного населення України, а кожен третій військовослужбовець Червоної армії був вихідцем з України.

"Тому в нас питання: що це за відзначення лише в Москві й ігнорування взагалі ролі України у Другій світовій війні? Може, перед Москвою варто заїхати в Херсон, Запоріжжя, Харків, Київ і в ті міста, якими фронти Другої світової прокотилися спочатку із заходу на схід, а потім зі сходу на захід? Ми просто нагадуємо ці факти й просимо коректно ставитися до участі та внеску України в перемогу над нацизмом", - резюмував Тихий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що “із задоволенням” прийняв запрошення російського президента Володимира Путіна відсвяткувати у Москві “перемогу над фашизмом” 9 травня 2025 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Фіцо розкритикував рішення США дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії.

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