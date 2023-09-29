"Приїжджають до мене з Маямі": Данілов розповів, де під час війни його два сини

Секретар РНБО прокоментував чутки щодо виїзду синів з України під час війни.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов відповів хейтерам, які стверджували, що його діти за кордоном і заявив, що два його сини служать у ЗСУ.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є, і чим займаються. Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Лондона, Парижа, Маямі", — сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що двоє з його синів служать у лавах Сил оборони.

"У одного Париж — це військова частина, у другого — частина територіальної оборони під Києвом у селі. А починати виправдовуватися, щось доводити не бачу сенсу", — додав Данілов.

Раніше повідомлялося, що зятя українського політика Євгена Червоненка помітили на віллі російського олігарха у Швейцарії.

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