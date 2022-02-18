Прийме запрошення: США сподіваються, що Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві

Але поки що відповіді від Росії США не отримали.
США дуже сподіваються, що Росія позитивно відреагує на пропозицію держсекретаря США Ентоні Блінкена зустрітися із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві наступного тижня.
Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише National Public Radio.
"Держсекретар Блінкен запросив міністра закордонних справ Лаврова до Женеви сісти за стіл переговорів. І ми сподіваємося, що вони (Росія — ред.) приймуть це запрошення і віддадуть перевагу дипломатії конфронтації", — заявила вона.
Але, за її словами, поки що відповіді від Росії США не отримали.
"Ми сподіваємося, що вони ухвалять це запрошення. Це єдиний шлях уперед", — зазначила вона.
Раніше держсекретар США заявив, що надіслав листа главі МЗС РФ з пропозицією провести наступного тижня очну зустріч.
"Я направив сьогодні Лаврову листа з пропозицією зустрітися наступного тижня в Європі для обговорення кроків, які ми можемо вжити, щоб урегулювати кризу без конфлікту", — заявив Блінкен на засіданні РБ ООН.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.
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