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Прийме запрошення: США сподіваються, що Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві

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Прийме запрошення: США сподіваються, що Блінкен зустрінеться з Лавровим у Женеві

Associated Press

Але поки що відповіді від Росії США не отримали.

США дуже сподіваються, що Росія позитивно відреагує на пропозицію держсекретаря США Ентоні Блінкена зустрітися із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві наступного тижня.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише National Public Radio.

"Держсекретар Блінкен запросив міністра закордонних справ Лаврова до Женеви сісти за стіл переговорів. І ми сподіваємося, що вони (Росія — ред.) приймуть це запрошення і віддадуть перевагу дипломатії конфронтації", — заявила вона.

Але, за її словами, поки що відповіді від Росії США не отримали.

"Ми сподіваємося, що вони ухвалять це запрошення. Це єдиний шлях уперед", — зазначила вона.

Раніше держсекретар США заявив, що надіслав листа главі МЗС РФ з пропозицією провести наступного тижня очну зустріч.

"Я направив сьогодні Лаврову листа з пропозицією зустрітися наступного тижня в Європі для обговорення кроків, які ми можемо вжити, щоб урегулювати кризу без конфлікту", — заявив Блінкен на засіданні РБ ООН.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.

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