"Призначають коханок": Фейгін розповів, чому Поклонській у Росії не дають "впасти до кінця"

"Призначають коханок": Фейгін розповів, чому Поклонській у Росії не дають "впасти до кінця"

Фейгін назвав Поклонську "дурепою" і вважає, що вона отримала посаду "через тісні взаємини з російським високопосадовцем".

Так звана "прокурорка" Криму Наталія Поклонська, яка у 2014 році допомагала окупантам захоплювати півострів, нібито перебуває в "матримоніальних стосунках" з одним із високопоставлених чиновників Росії. І саме тому вона досі "не впала до кінця".

Таку точку зору висловив російський правозахисник Марк Фейгін у коментарі Оbozrevatel.

"Вона дурепа набита, це божевільна людина. Я думаю, що вона перебуває в якомусь матримоніальному зв'язку з кимось із високих посадовців, які її кришують, тому їй не дають впасти до кінця. При тому, що всі підстави для того вже не раз були", — сказав адвокат.

Фейгін зазначив, що призначення Поклонської на дипломатичну роботу в острівну африканську країну Кабо-Верде може здаватися засланням. Проте навіть таку посаду колаборантка могла не отримати. Правозахисник вважає, що для неї цю посаду "виторгували".

За його словами, специфіка кадрової політики Росії полягає в тому, що на відповідальні пости призначають не за принципом професіоналізму, а керуючись іншими мотивами.

"Якихось коханок і коханців призначають на найвідповідальніші посади, такі скандали вирують нескінченно. І вона в тому ж ряду. Не було відчуття, що це політичне рішення, подяка за "кримську весну", — сказав Фейгін.

Також адвокат звернув увагу, що після свого призначення Поклонська отримає дипломатичний імунітет. Це важливо для неї, оскільки колаборантка засуджена в Україні і перебуває в розшуку. Проте, чи затвердять вірчі грамоти — ще невідомо.

Раніше повідомлялося, що Україна працює над затриманням колишньої "прокурорки" незаконно окупованого українського Криму Наталії Поклонської, яку Путін призначив амбасадоркою в Кабо-Верде.

Нагадаємо:

Наталія Поклонська стала "прокуроркою" Криму у квітні 2014 року. У жовтні 2018 року прокуратура Автономної республіки Крим оголосила Поклонській підозру в порушенні законів та звичаїв війни .

. Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.

Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка. 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.

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