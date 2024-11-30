Призначення Кіта Келлога: Клімкін розповів, як він може вплинути на завершення війни 

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає обрання Кіта Келлога на посаду спецпосланника з питань України та Росії хорошим рішенням. Але насправді подальші дії США залежатимуть насамперед від Трампа.

Таку думку колишній міністр висловив у програмі LIGAnet "Клімкін пояснює".

"Так, це класний кандидат. Я його знаю ще з часів, коли він працював в минулій адміністрації з колишнім віце-президентом Майком Пенсом. Це людина, яка знає, про що говорить. Це людина, яка займалася нашою темою як експерт в останні роки. Це важливе призначення, але всі мають розуміти, що врешті-решт не він буде приймати політичні рішення", – зазначив ексміністр.

Він пояснив, що в американській системі є багато радників – військових, експертів, політиків. Але врешті-решт всі рішення все одно прийматиме Трамп.

"Те, що я зараз чую… що, по-перше, Трамп хоче рухатись максимально швидко, і він дав всім таку жорстку установку. А по-друге, він хоче, щоб все відбувалося на його умовах", – зауважив Павло Клімкін.

Нагадаємо, Клімкін пояснив геополітичну логіку кремлівського диктатора, і сказав, чому Путін лякає світ "Орешніком".

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