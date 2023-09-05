Призначення Умєрова міністром оборони – чіткий сигнал України про повернення Криму: Politico

Україна серйозна налаштована повернути Криму, про це свідчать кадрові перестановки в уряді.

Американське видання Politico опублікувало статтю, в якій говориться, що майбутнє призначення Рустема Умєрова на посаду очільника Міністерства оборони свідчить про тверде рішення України повернути тимчасово окупований Крим під свій контроль.

Про це йдеться у матеріалі видання.

"Два чітких сигнали союзникам і супротивникам України: Київ серйозно налаштований на очищення від корупції та непохитний щодо повернення Криму з-під контролю Росії", – пише видання.

Журналісти зазначають, що призначення Рустема Умєрова керівником Міноборони означатиме глибшу інтеграцію кримськотатарської громади в процес ухвалення рішень у Києві.

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"Він сильний менеджер зі стратегічним баченням, який має добре налагоджені міжнародні зв’язки у США, Європейському Союзі, арабському світі, Туреччині та країнах Центральної Азії", – зазначив голова Меджлісу Рефат Чубаров американському виданню.

Чубаров також додав, що призначення Умєрова є хорошим сигналом для інтеграції кримських татар в українські державні структури, а також великою відповідальністю для громади.

Нагадаємо, Рустем Умєров може стати новим міністром оборони України, що про нього відомо – читайте на ТСН.ua.

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