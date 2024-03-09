Призначення Залужного послом в Британію: у Зеленського розповіли, що ще залишилося зробити

Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга заявив про запуск процедури призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії.

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Про це він заявив в етері телемарафону.

Він зазначив, що відповідне подання від міністра вже надійшло.

"Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України", - повідомив Сибіга.

Крім того, Сибіга зазначив, що для призначення необхідно пройти кілька обовʼязкових процедур, які наразі відбуваються.

За його словами, "згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання агреману британської сторони".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров’я.

Крім того, ми раніше інформували, що посол розповів, що чекає на Залужного на новій посаді у Британії.

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