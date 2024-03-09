Призначення Залужного послом в Британію: у Зеленського розповіли, що ще залишилося зробити

Відповідне подання від міністра вже надійшло.
Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга заявив про запуск процедури призначення Валерія Залужного послом до Великої Британії.
Про це він заявив в етері телемарафону.
Він зазначив, що відповідне подання від міністра вже надійшло.
"Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Валерія Федоровича Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла у Великій Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено Президентом України", - повідомив Сибіга.
Крім того, Сибіга зазначив, що для призначення необхідно пройти кілька обовʼязкових процедур, які наразі відбуваються.
За його словами, "згідно з дипломатичною практикою, мають відбутися ще певні процедури після погодження кандидата і після цього, формальним фіналом цієї історії є указ Президента про призначення послом відповідної кандидатури, що відбудеться після отримання агреману британської сторони".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров’я.
Крім того, ми раніше інформували, що посол розповів, що чекає на Залужного на новій посаді у Британії.
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