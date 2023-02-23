"Призупинення" договору щодо ядерної зброї: у США пояснили, чи може Росія збільшити свій арсенал

У США наголосили, що Росія від 2020 року не виконувала своїх зобов'язань.

Заступниця голови Держдепу Вікторія Нуланд прокоментувала "призупинення" Росією договору про ядерну зброю. Вона зазначила, що у США не розуміють заяв РФ та вважають, що це було зроблено для внутрішнього споживача.

Про це вона сказала в інтерв'ю The Washington Post.

У США наголосили, що вони вивчають те, що означає рішення Росії призупинити Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), підписаного спільно зі США у 2010 році.

"Путін не вийшов з Договору про СНО-3, він "призупинив" його. Ми все ще намагаємось зрозуміти, що це означає на практиці. Та важливо розуміти, що Росія не виконувала договірні зобов’язання про інспекції принаймні останні два роки", - пояснила Нуланд.

Заступниця голови Держдепу також зазначила, що Росія від 2020 року не допускала представників США на свої ядерні об'єкти.

"Тож по суті Путін просто зробив заяву для росіян, бо мав щось зробити. Але якщо чесно, цей договір має принаймні таку ж вагу для Росії, оскільки зараз вони не в змозі збільшувати свій ядерний арсенал. І ми не маємо ані бажання, ані зацікавленості робити те ж", - пояснила Нуланд.

"Призупинення" Путіним Договору про стратегічні наступальні озброєння

Російський диктатор Путін 21 лютого у посланні до Федеральних зборів РФ заявив, що "Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Йдеться про обмеження ядерних озброєнь".

Український політик та дипломат Роман Безсмертний розповів, що це означає поновлення випуску стратегічних наступальних озброєнь з точки зору потреб сьогодення. А вони є мінімальними. Він додав, що заяви диктатора - це частина пропаганди.

Договір про стратегічні наступальні озброєння — це угода, яка обмежує ядерні озброєння між країнами США та РФ. Умови договору обмежували кількість ядерних боєголовок, що стоять на бойовому чергуванні.

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