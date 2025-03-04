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Призупинення військової допомоги Трампом для України та можливе зняття санкцій з РФ: головні новини ночі 4 березня 2025 року

Призупинення військової допомоги Трампом для України та можливе зняття санкцій з РФ: головні новини ночі 4 березня 2025 року

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 березня 2025 року:

  • Нафта, фінанси та "тіньовий флот": з яких галузей Росії США незабаром можуть зняти санкції Читати далі –>
  • Трамп призупинив усю військову допомогу Україні — Bloomberg Читати далі –>
  • У Білому домі підтвердили призупинення військової допомоги США для України — CNN Читати далі –>
  • "Це — пауза": американський чиновник прокоментував Fox News призупинення військової допомоги для України Читати далі –>
  • Американські посадовці пояснили, чому Трамп призупинив військову допомогу Україні — NBC News Читати далі –>

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