Призупинення військової допомоги Трампом для України та можливе зняття санкцій з РФ: головні новини ночі 4 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 березня 2025 року:
- Нафта, фінанси та "тіньовий флот": з яких галузей Росії США незабаром можуть зняти санкції Читати далі –>
- Трамп призупинив усю військову допомогу Україні — Bloomberg Читати далі –>
- У Білому домі підтвердили призупинення військової допомоги США для України — CNN Читати далі –>
- "Це — пауза": американський чиновник прокоментував Fox News призупинення військової допомоги для України Читати далі –>
- Американські посадовці пояснили, чому Трамп призупинив військову допомогу Україні — NBC News Читати далі –>
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