Призупинення військової допомоги від США: наслідки для України можуть стати відчутними не одразу

США призупиняє та переглядає допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту зазначив чиновник у Білому домі.

Наслідки призупинення військової допомоги від США для України можуть стати відчутними не одразу.

Про це повідомляє CNN.

ЗМІ з посиланням на американського чиновника, знайомого із ситуацією, пишуть, що знадобиться декілька днів чи навіть тижнів, щоб ця зупинка вплинула на боєздатність ЗСУ.

Натомість, коли запаси озброєння та техніки в Україні таки почнуть вичерпуватися, наслідки будуть серйозними. Навіть якщо європейські партнери спробують частково компенсувати нестачу. Мовляв, Європа не зможе це зробити самостійно.

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За даними CNN, інформацію про призупинення допомоги підтвердив чиновник у Білому домі.

"Президент (Дональд Трамп – ред.) чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту", – сказав американський посадовець.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Пауза настала після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

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