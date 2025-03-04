Призупинення військової допомоги від США: наслідки для України можуть стати відчутними не одразу

США призупиняє та переглядає допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту зазначив чиновник у Білому домі.
Наслідки призупинення військової допомоги від США для України можуть стати відчутними не одразу.
Про це повідомляє CNN.
ЗМІ з посиланням на американського чиновника, знайомого із ситуацією, пишуть, що знадобиться декілька днів чи навіть тижнів, щоб ця зупинка вплинула на боєздатність ЗСУ.
Натомість, коли запаси озброєння та техніки в Україні таки почнуть вичерпуватися, наслідки будуть серйозними. Навіть якщо європейські партнери спробують частково компенсувати нестачу. Мовляв, Європа не зможе це зробити самостійно.
За даними CNN, інформацію про призупинення допомоги підтвердив чиновник у Білому домі.
"Президент (Дональд Трамп – ред.) чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту", – сказав американський посадовець.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Пауза настала після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.
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