"Призведе до проблем для тих, хто це робить": Путін влаштував істерику "світовим жандармам" через замороження активів

"Призведе до проблем для тих, хто це робить": Путін влаштував істерику "світовим жандармам" через замороження активів

Президентові Росії Володимирові Путіну, схоже, неабияк дошкуляють санкції, запроваджені цивілізованим світом за розв’язану ним війну проти України. Так, коментуючи заморожування активів РФ західними країнами, голова Кремля заявив, що крадіжка чужого ніколи до добра не доводила, особливо тих, хто це робить.

Путін також заявив, нібито санкціями та заборонами стримати чи послабити країни, які проводять і проводитимуть свою політику, неможливо.

Про це російський диктатор сказав під час виступу на пленарному засіданні Євразійського економічного форуму через відеозв’язок, пишуть засоби масової пропаганди РФ.

"Порушення правил, норм у сфері міжнародних фінансів, торгівлі ні до чого доброго не призводить. А якщо висловлюватися простими словами, це призведе лише до проблем для тих, хто це робить. Крадіжка чужих активів ніколи до добра нікого не доводила, насамперед тих, хто займається цією непристойною справою", – заявив Путін.

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Він додав, що начебто нехтування інтересами інших країн у галузі політики та безпеки, "як зараз з'ясувалося, веде до хаосу, до економічних потрясінь", а це позначається на світі глобально.

Очільник Кремля також висловив думку, що санкціями та заборонами неможливо стримати чи послабити країни, які проводять і проводитимуть свою політику.

"Адже справа не тільки в Росії і навіть не тільки в Китаї, справа в багатьох інших країнах світу. Все більше і більше країн у світі, які хочуть і будуть проводити незалежну політику. І ніякий "світовий жандарм" призупинити цей природний глобальний процес не зможе, жодних сил не вистачить, та й бажання просто зникне", –упевнений Путін.

"Зіткнувшись із проблемами всередині своїх країн, сподіваюся, прийде усвідомлення до того, що ця політика абсолютно безперспективна", – додав російський диктатор.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва чекає від Києва поступок щодо територій України та усвідомлення "реальної ситуації, яка існує".

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