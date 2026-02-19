Про Донбас, зустріч із Путіним та проведення виборів: головне з інтерв’ю Зеленського Моргану

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, у якому говорив про позицію України щодо переговорів, територіальні питання, вибори та відносин зі США.

ТСН.ua забрав основні заяви президента України.

Переговори з Путіним і «історичні аргументи»

Зеленський заявив, що для завершення війни не потрібно заглиблюватися в історичні дискусії. Він зазначив, що не бачить сенсу витрачати час на пояснення причин, які озвучує Володимир Путін. За його словами, розмови про історичних постатей і минуле лише затягують процес.

Президент наголосив, що головне — зупинити війну зараз. Історичні суперечки, на його думку, не повинні підміняти реальні кроки до миру.

На запитання, чи віддав би він наказ ліквідувати російського лідера, президент відповів, що проблема не в конкретній особі, а в системі.

«Я не впевнений, що інша людина не стане таким же Путіним. Суть не в цьому», — зазначив він.

Вибори в Україні

За словами Зеленського, партнери мають чітко відповісти, чого саме вони хочуть — проведення виборів чи просто зміни президента. Він підкреслив, що питання виборів — це вибір українського народу, а не зовнішній тиск, тому жодна інша країна не може впливати на вибір українців.

Президент наголосив, що ніколи не відмовиться від ініціатив, якщо вони принесуть реальний мир. Якщо буде досягнуто перемир’я на два місяці заради проведення виборів, він готовий ініціювати консультації з парламентом, навіть попри те, що наразі і суспільство, і депутати не підтримують вибори під час війни.

Про повернення тимчасово окупованих територій

Зеленський заявив, що станом на зараз Україна не може повернути окуповані території.

За його словами, за допомогою тої підтримки, яку надають партнери, недостатньо для повного витіснення російських військових з території України. Окуповані території будуть повернені двома шляхами: військовим та дипломатичним, додав Зеленський.

Україна не може здати Донбас

Зеленський заявив, що Україна не може здати Донбас, бо це питання людей, цінностей і стратегії захисту країни.

«Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові — тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України», — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що навіть за наявності міжнародних гарантій безпеки ніхто не може дати абсолютної впевненості, що Володимир Путін не спробує знову розпочати агресію.

НАТО та гарантії безпеки

Зеленський заявив, що Україна виконала все необхідне для вступу до НАТО. Однак рішення залежить від країн Альянсу. Він підкреслив, що питання членства має розглядатися за участі України. Гарантії безпеки залишаються ключовими для Києва. Без них, за його словами, ризик повторної агресії зберігається.

Про мирні переговори у Женеві

За словами президента України, у трьох сторін на перемовинах у Женеві (Україна, США та РФ) три різні точки зору з питання про території.

«У нас не однакові точки зору. У нас навіть три різні точки зору з питання про території. Думаю, що це непросто, але ми намагалися бути дуже конструктивними», — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії.