Про погрози Путіна та підтримку України у війні: головне з ексклюзивного інтерв'ю Макрона

Президент Франції розповів про свій погляд на світову політику, Росію та війну в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон дав ексклюзивне інтервʼю українським телеканалам 1+1, та "Ми — Україна".

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Під час інтервʼю, він розповів про свій погляд на світову політику, Росію та війну в Україні.

Французький президент заявив, що вимагатиме від Росії припинити вогонь в Україні під час проведення Олімпійських ігор.

Крім того, Макрон під час інтервʼю заявив, що його країна робить все можливе, аби допомогти Україні перемогти Росію у повномасштабній війні. Він наголосив, що не може бути тривалого миру, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України.

"Росія не може і не повинна виграти цю війну. І наша мета – це повернути сталий мир до Європи", - сказав він.

Також президент Франції прокоментував погрози російського диктатора Путіна. Він заявив, що Франція готова відреагувати на новий виток ескалації, якщо він буде.

"Якщо буде новий виток ескалації – ми будемо готові відреагувати задля безпеки Європи та українців", - заявив Макрон.

Крім того, Макрон заявив, що Франція та Німеччина дійдуть до спільної думки щодо того, як допомагати Україні. Зокрема це стосується ініціатив, які були висунуті 26 лютого у Парижі.

Разом з тим президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він не відкидає шлях переговорів та дипломатії. Зокрема він готовий вислухати диктатора Путіна, якщо він вирішить зателефонувати йому.

Також лідер Франції пояснив, чому РФ не повинна виграти війну проти України. Він заявив, що Європа повинна об'єднатися та продовжити підтримувати Україну, щоб не виграла Росія, інакше це матиме наслідки.

Повну версію інтерв'ю з президентом Франції Еммануелем Макроном дивіться за посиланням - https://youtu.be/owdmco-qtss

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Макрон заявив про намір "відправити хлопців" до Одеси найближчого року.

Крім того, ми раніше інформували, що голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що заяви Макрона про відправу військ до України мають важливе значення як психологічний елемент стримування.

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