Про що брехала російська пропаганда: дайджест фейків, зібраних РНБО за останній тиждень

Глава Державної Думи РФ В.Володін заявив: «Збройні сили України під час контрнаступу очікування Вашингтона та Брюсселя не виправдали. Зеленський обіцяв перемогу. Результат розчарував західних спонсорів.

Внутрішньополітична ситуація у США та ЄС змушує їх чиновників реагувати. Американці та європейці почали висловлювати свою позицію щодо подій в Україні. Вони не готові платити зі своєї кишені за політику війни на користь олігархів та нацистів. Інфляція, зростання цін, проблеми з енергоресурсами та інші складнощі, з якими довелося зіткнутися, не можуть не турбувати їх напередодні зими. [Вони] зрозуміли, що перемоги із Зеленським не буде. А за поразку відповідальність нести не хочуть».

Про це йдеться в дайджесті тижневих фейків, які для ТСН.ua зібрав Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Спростування:

У США заявили, що успіхи України у війні з Росією та контрнаступ ЗСУ не здивували союзників і партнерів. У Пентагоні переконані, що контрнаступ ЗСУ приголомшив радше самих росіян. Відповідну заяву під час прес-конференції зробив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

П.Райдер заявив, що США не здивовані, що ЗСУ просунулися так швидко, оскільки Україна з великим успіхом використовує західну зброю: «я думаю, що якщо хтось і був здивований, ґрунтуючись лише на повідомленнях, які ми бачили з погляду реакції російських військових, то, ймовірно, це були росіяни», – заявив П.Райдер.

Водночас П.Райдер заявив, що ЗСУ скористалися військовими можливостями, які відкрилися на полі бою. Він зазначив, що Харківський контрнаступ тому підтвердження.

Дезінформація:

Реагуючи на заяву В.Зеленського про злочини російських військових в Ізюмі, речник президента РФ Д.Пєсков повідомив: «це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії».

Спростування:

У своєму відеозверненні щодо масового поховання в Ізюмі Президент України В.Зеленський заявив: «сьогодні світ має побачити, що залишила після себе російська армія. Понад 400 могил у лісі біля Ізюма. Ми ще точно не знаємо, скільки там тіл… Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба закріпити юридично. Світ має діяти. Необхідно визнати Росію державою – спонсором тероризму.»

Маніпуляція:

Російська соціологічна компанія «ІНСОМАР» оприлюднила результати «телефонного опитування» мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей щодо питання територіальної приналежності згаданих регіонів. За результатами «від 80% до 91% респондентів бажають бачити свій регіон у складі Російської Федерації».

Спростування:

Як повідомили в Маріупольській міській раді «по всій країні пройшла національна акція «Маріуполь – це Україна». Маріупольці в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Тернополі зібралися біля центрів «ЯМаріуполь» з синьо-жовтими прапорами. Вони показали усьому світові, що Маріуполь був, є та буде українським!

Більшість маріупольців, а це понад 200 тисяч людей, виїхали на підконтрольну територію України. І вони вже зробили свій вибір. Кожен учасник – це маріупольці зі своєю історією виживання у блокадному місті. Російські окупанти принесли в їх дім війну, руйнацію, смерть».

Дезінформація:

Заступник міністра закордонних справ Росії С.Рябков заявив, що «Росія нікому не загрожувала ядерною зброєю. При цьому саме Вашингтон навмисно знижує ядерний поріг, створюючи загрозу нацбезпеці Росії».

Рябков зазначив, що США проводять дестабілізуючу модернізацію ядерного арсеналу. Про те, що В.Путін погрожував подібною зброєю Європі, заявив на Генасамблеї ООН президент США Дж.Байден. При цьому офіційний представник МЗС РФ заявила, що американський лідер спотворив слова президента Росії.

Спростування:

Після оголошення часткової мобілізації в Росії Президент РФ В.Путін погрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї:

«У хід пішов і ядерний шантаж. Йдеться не лише про заохочувані Заходом обстріли Запорізької АЕС, що загрожує атомною катастрофою, а й про висловлювання деяких високопосадовців провідних держав НАТО про можливість і допустимість застосування проти Росії зброї масової поразки – ядерної зброї. Тим, хто дозволяє собі такі заяви щодо Росії, хочу нагадати, що наша країна також має у своєму розпорядженні різні засоби поразки, а за окремими компонентами – і більш сучасними, ніж у країн НАТО. При загрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо усі наявні у нашому розпорядженні кошти. Це не блеф».

Речниця МЗС РФ М.Захарова заявила: «особливу тривогу викликають численні повідомлення про фільтраційні заходи, що проводяться спецслужбами та неонацистськими збройними формуваннями України на територіях, з яких у рамках перегрупування було виведено підрозділи союзних сил. Через них проходять тисячі людей. Страшно уявити, що з ними творять ЗСУ. Насамперед йдеться про вбивства цих людей».

Спростування:

У ході деокупації українських територій, їхні мешканці з неприхованою радістю зустрічають бійців Сил оборони України, підтвердженням чому можуть слугувати сотні опублікованих відеозаписів, відзнятих у ході Харківського контрнаступу і не тільки.

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Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков знову заговорив про біологічну зброю, яку нібито створюють в Україні за фінансування США.

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