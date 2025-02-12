Про що говорили Трамп і Зеленський: з'явилися нові деталі

Трамп проінформував про свою розмову з Путіним.

Глава держави Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час телефонних переговорів домовилися про негайний початок роботи команд із закінчення війни.

Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону 12 лютого.

"Не так давно закінчилася ця розмова, вона була достатньо предметною. Це вже не перша телефонна розмова президента Зеленського і президента Трампа", — повідомив він.

За словами Єрмака, розмова очільників була "дійсно гарною" і "дуже конкретною".

"Президент Трамп проінформував про свою розмову з Путіним. він дуже налаштований зробити все, щоб війна РФ проти України закінчилася. Він ставив питання президенту, говорив про свою позицію", — додав Єрмак.

Він зазначив, що президенти України та США домовилися негайно розпочати роботу команд, до яких увійдуть, зокрема держсекретар Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки Майкл Волц.

"І Трамп про це заявив у своєму офіційному твіті. Що це будуть в першу чергу держсекретар Рубіо, радник з питань нацбезпеки Волц і також буде віце-президент Венс", — додав Єрмак.

З двома з них Зеленський і українська делегація зустрінуться в Мюнхені вже за добу.

"І це буде вже предметна розмова, коли команди вже почнуть напрацьовувати плани щодо конструкції щодо завершення цієї війни", — додав Єрмак.

Нагадаємо, одразу після розмови з диктатором Путіним президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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