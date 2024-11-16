Про що говоритиме Байден на останній зустрічі із Сі Цзіньпіном – ЗМІ

Це буде остання офіційна зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном.

Американський президент Джо Байден планує натиснути на китайського лідера Сі Цзіньпіна під час їхньої останньої зустрічі на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Переговори, які відбудуться на полях щорічного саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу, відбудуться трохи більше ніж за два місяці до того, як Байден залишить свій пост президента.

Також читайте Зустріч Байдена і Трампа в Білому домі: що говорили про Україну

За інформацією ЗМІ, Байден використає свою останню зустріч з Сі Цзіньпіном, щоб переконати його відмовити Північну Корею від подальшого поглиблення підтримки війни Росії проти Україні.

Також анонімні джерела зазначили, що чинний президент США під час останньої зустрічі буде домагатися від Сі Цзіньпіна посилення взаємодії з Китаєм, щоб запобігти подальшій ескалації й без того небезпечної ситуації у відносинах з Північною Кореєю.

Нагадаємо, Зеленський закликав світ справедливо відреагувати на військових КНДР у РФ.

Читайте також: