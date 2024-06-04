Про що хочуть домовитися на Саміті миру: Bloomberg назвав три основні пункти

За інформацією Bloomberg, на Саміті миру можуть домовитись про подальше "залучення представників РФ".

Саміт миру у Швейцарії може відкрити двері для обмежених майбутніх переговорів з Росією.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Саміт матиме на меті прокласти шлях до залучення російських чиновників до майбутніх переговорів – після досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Про це йдеться у проєкті документу, з яким ознайомилося видання.

"Ми, таким чином, домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації", – сказано в проєкті документу, який може бути змінений у ході переговорів.

За інформацією видання, цілі Саміту миру у Швейцарії, через намагання забезпечити участь якомога більшої кількості лідерів, звузилися порівняно з українською Формулою миру з 10 пунктів до трьох.

Три основні принципи, викладені у проєкті:

Ядерні енергетичні об'єкти повинні бути безпечними, а будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною. Ядерні установки, включно із Запорізькою АЕС, мають працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених МАГАТЕ.

повинні бути безпечними, а будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною. Ядерні установки, включно із Запорізькою АЕС, мають працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених МАГАТЕ. Продовольча безпека не повинна бути зброєю і має гарантуватися вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.

не повинна бути зброєю і має гарантуватися вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції. Всі полонені під час війни мають бути звільнені, включаючи всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей та цивільних осіб.

Також читайте У США відреагували на відмову Китаю брати участь у Саміті миру

Україна та її союзники намагалися заручитися повною підтримкою цього процесу, насамперед з боку Китаю. Проте Пекін дав зрозуміти, що не буде присутнім на зустрічі.

Ступінь участі інших ключових країн, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка і Саудівська Аравія, залишається незрозумілою.

Нагадаємо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік від міста Люцерн.

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