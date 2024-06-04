Про що хочуть домовитися на Саміті миру: Bloomberg назвав три основні пункти

За інформацією Bloomberg, на Саміті миру можуть домовитись про подальше "залучення представників РФ".
Саміт миру у Швейцарії може відкрити двері для обмежених майбутніх переговорів з Росією.
Про це йдеться у статті Bloomberg.
Саміт матиме на меті прокласти шлях до залучення російських чиновників до майбутніх переговорів – після досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей. Про це йдеться у проєкті документу, з яким ознайомилося видання.
"Ми, таким чином, домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації", – сказано в проєкті документу, який може бути змінений у ході переговорів.
За інформацією видання, цілі Саміту миру у Швейцарії, через намагання забезпечити участь якомога більшої кількості лідерів, звузилися порівняно з українською Формулою миру з 10 пунктів до трьох.
Три основні принципи, викладені у проєкті:
- Ядерні енергетичні об'єкти повинні бути безпечними, а будь-яка загроза застосування ядерної зброї є неприйнятною. Ядерні установки, включно із Запорізькою АЕС, мають працювати під контролем України та відповідно до принципів, встановлених МАГАТЕ.
- Продовольча безпека не повинна бути зброєю і має гарантуватися вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. Україна повинна мати доступ до третіх сторін для своєї сільськогосподарської продукції.
- Всі полонені під час війни мають бути звільнені, включаючи всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей та цивільних осіб.
Україна та її союзники намагалися заручитися повною підтримкою цього процесу, насамперед з боку Китаю. Проте Пекін дав зрозуміти, що не буде присутнім на зустрічі.
Ступінь участі інших ключових країн, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка і Саудівська Аравія, залишається незрозумілою.
Нагадаємо, Саміт миру відбудеться 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік від міста Люцерн.
Читайте також: