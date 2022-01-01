"Про що не можна говорити": Маркарова розповіла про додаткову допомогу США Україні

В оборонному бюджеті Сполучених Штатів закладено 300 мільйонів доларів допомоги Україні.

Протягом 2022 року Україна має отримати від США військової допомоги на суму в 300 млн доларів. Сюди входить як зброя, так і навчання та тренінги для військових. А ще – "щось таке, про що не можна говорити".

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.

"Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, тобто її збільшено до 300 мільйонів. І компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж збільшений. Це та сума, яка закладається на рік, і по якій наші оборонні відомства співпрацюють один з одним, визначають, що саме буде входити в цю частину. Є друга частина допомоги. І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", – сказала Маркарова.

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США та Україна також активізовують військово-технічне співробітництво.

"Це співпраця по лінії "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні. Є ще два шляхи, як ми співпрацюємо зі США. І він вже був використаний (під час візиту торік було показано, як це швидко може бути), коли президент США своїм указом виділяє додаткову допомогу. Це додатково до тих коштів, які закладені в бюджеті", – зазначила Маркарова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден наприкінці грудня підписав оборонний бюджет Сполучений Штатів на 2022 фінансовий рік. Там, зокрема, закладено 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил.

Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2022 рік - 300 мільйонів доларів передбачено для України

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