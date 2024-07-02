Про що свідчить неанонсований візит Орбана до Києва: оцінка політолога

Політолог припустив, що Угорщина зараз сама зацікавлена у зближенні контактів із Києвом.

Неанонсований візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва можна розцінювати як успіх української дипломатії.

Про це сьогодні, 2 липня, заявив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, передає FREEДОМ.

Політолог нагадав про рівень напруження двосторонніх відносин між Києвом та Будапештом, й не тільки в темі національних меншин, а й у темі російсько-української війни. Зокрема, через скандальні заяви Орбана. Тому цей візит, на думку Чаленка, є успіхом української дипломатії.

"Я думаю, що Орбан у публічній сфері продовжить тримати свою лінію щодо миру. Ми вже це бачили, до речі, в інтерв’ю перед візитом в Україну. Але, з усім тим, я думаю, що за зачиненими дверима все-таки буде йти плідна розмова", – припустив експерт.

Політолог припустив, що певні точки дотику було знайдено, й Угорщина зараз сама зацікавлена у зближенні контактів із Києвом.

"Для прикладу, у нас закінчується контракт на транзит російського газу в Європу. Угорщина, відповідно, споживач цього газу. І я думаю, що угорці самі зараз думають, яким чином можна продовжити постачання блакитного палива на свої підприємства. Ну, тут, очевидно, є взаємний інтерес, тому точки дотику буде знайдено", – зазначив Чаленко.

Експерт також вважає, що посилення опозиції в Угорщині змушує Орбана змінюватися, не відходячи від певних рамок.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва сьогодні, 2 липня, із неанонсованим візитом.

Напередодні візиту до Києва він анонсував "перші кроки" до миру.

Дипломат Андрій Веселовський назвав головну мета візиту прем’єра Угорщини до України. Нардеп Олександр Мережко висловив свою точку зору, чому Орбан приїхав до України.

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