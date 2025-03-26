Про що свідчить відсутність спільної заяви після переговорів в Саудівській Аравії: Пристайко відповів

Відсутність спільної заяви після переговорів в Саудівській Аравії свідчить про відсутність реальної домовленостей або те, що переважна більшість з тих, що було покладено на стіл переговорів, не було досягнуто.

Про це сказав дипломат, колишній міністр закордонних справ та експосол у Британії Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Сврбода".

"В такому випадку є два виходи у сторін: або кожна сторона озвучує своє бачення про те, що відбувалося і про що йшлося (це вже точно говорить про відсутність спільної позиції)... Або сторони погоджуються на якісь окремі заяви, можливо, навіть іноді господар переговорів від свого імені заявляє, що були гарні перемовини, в результаті яких є певні досягнення... Загальними мазками", — сказав Пристайко.

Нагадаємо, Дональд Трамп — президент США розглядатиме можливість скасування частини протиросійських санкцій в обмін на перемир’я у Чорному морі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 10 ХВИЛИН ТОМУ! Зеленський РОЗКРИВ деталі ПЕРЕМИР'Я з РФ, яке можливе ВЖЕ СЬОГОДНІ

Читайте також: