Про що Україна домовилася зі США та РФ у Саудівській Аравії: Зеленський назвав головні пункти

За словами президента, усі ці домовленості можуть бути набути чинності одразу після того, як американська сторона офіційно озвучить свою заяву.

Президент України Володимир Зеленський підвів підсумки переговорів, які українська делегація провела у Саудівській Аравії зі США, а американці своєю чергою – з РФ.

ТСН.ua зібрав головні заяви президента Зеленського.

За словами Зеленського, за підсумками зустрічей у Саудівській Аравії буде оприлюднено дві заяви. Одна – за результатами домовленостей між українською і американською стороною, і окрема заява – результат зустрічі американців та росіян, які трохи відрізняються. Адже Україна не веде прямі переговори з РФ.

Тиша на морі і вільне судноплавство

Президент каже, що перше, про що вдалося домовитися – це тиша на морі та вільне судноплавство.

"Передовсім, про що ми домовились – що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячній американській стороні за цей результат. Ми цьому приділили багато часу. Мається на увазі, якщо це тиша на морі і вільне судноплавство, ми говоримо і про інфраструктуру портів. Подивимося, як це буде виконуватися. Про це окремо поговоримо", – сказав він.

За його словами, пропозиція щодо припинення вогню в Чорному морі стосується лише цивільного судноплавства й передбачає заборону на удари по портах.

Заборона на взаємні удари по енергетиці

Зеленський розповів, що сторони домовилися про припинення взаємних атак енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні це звучить так: кожна із сторін не використовує відповідну зброю по енергетиці. Ми не вражаємо їхню енергетику, вони – нашу", – сказав президент.

Також Україна передала список стратегічних об'єктів інфраструктури, по які РФ в рамках домовленостей зобов'язувалася б не бити.

"Ми окремо, про всяк випадок, передали (під час зустрічі в Ер-Ріяді. – Ред.) всі наші обʼєкти (енергетики. – Ред.). Ми передали, по яких обʼєктах, ми вважаємо, не можуть бути завдані удари", – уточнив президент.

Чи буде РФ і далі бити по цивільних об'єктах

Зеленський уточнив, що, на думку американської сторони, тиша в небі щодо енергетики стосується й іншої цивільної інфраструктури.

"В стейтменті (заяві - Ред.) цього не буде - щодо цивільної інфраструктури, але ми про це домовилися", – каже глава держави.

Він уточнив, що у "стейтменті" нема пункту про те, що буде, якщо РФ порушить режим тиші.

Питання територій

Зеленський прокоментував вимоги РФ, які ширились у ЗМІ, мовляв Кремль хоче повністю отримати Херсонську і Запорізьку область в обмін на перемир'я.

"Запитань території немає, тому все одно, що каже Росія. Ми з вами повинні йти в нашій стратегії", – сказав глава держави.

Контроль і моніторинг

Україна домовилася з американською стороною, що можна залучати треті сторони.

"Це непогано. Наприклад, когось з Європи, або Туреччину щодо ситуації на морі. Можна когось з Близького Сходу щодо ситуації в енергетиці", – каже Зеленський.

Сталий мир

Ще один пунтк домовленостей стосується встановлення сталого миру.

"Ще раз ми говоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню. Далі до наступних кроків щодо сталого і справедливого миру", – повідомив Зеленськи

Питання Запорізької АЕС

За словами президента, США запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів. Питання атомних електростанцій, зокрема ЗАЕС, у ній немає.

Водночас, Зеленський визнав, що говорив з Трампом про Запорізьку АЕС. Він наголосив, що ЗАЕС не буде працювати без України.

"Ніхто не буде давати електрику росіянам. Вони розраховували, що Запорізька станція буде давати їм електрику. Ні, це наша станція. Вона не буде працювати без нас і не буде працювати на них", – запевнив він.

Що не сподобалося Зеленському

За словами Зеленського, п'ятий пункт домовленостей різниться у заявах України з США, та США.

"Цього в адженді до зустрічі не було. Наскільки нам відомо, росіяни порушили питання щодо допомоги американської сторони росіянам щодо транспортування їх агропромислового сектору, їх агропродукції. Тобто це питання портів, тарифів тощо. Ми на це не пішли, щоби це було у нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій", – сказав Зеленський.

Президент утонив, що Україні невідомі деталі цього пункту, бо українська сторона не була присутня на зустрічі делегацій США і РФ.

"Цього не було у нашому порядку денному. Американська сторона це порушила. Умєров зі мною зв'язувався. Я сказав, що це не є обговоренням безумовного припинення вогню чи навіть часткового припинення вогню", – пояснив свою позицію Зеленський.

Питання обміну військовополонених і повернення дітей

Зеленський зазначив, що у цьому п'ятому пункті в українській заяві буде сказано, що Штати допомагатимуть Україні в обміні військовополоненими і поверненні незаконно депортованих українських дітей.

За словами президента, усі ці домовленості можуть бути набути чинності одразу після того, як американська сторона офіційно озвучить свою заяву.

Роль США у відправленні миротворців

Зеленський очікує, що США можуть стати "опорою" у відправленні миротворців до України.

"Ми не знаємо поки що ролі США і якою вона може бути, але варіанти цієї ролі є. Усі хотіли б, щоб це була backstop of America (опора від Америки – Ред.)", – зазначив президент України.

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