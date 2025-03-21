Про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії: у МЗС привідкрили завісу

Зустріч делегацій України і США у Саудівській Аравії 24 березня буде технічною, а не політичною. На ній мають визначатися параметри пропозицій про різні режими припинення вогню.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий на брифінгу.

"Це зустріч не політична, а технічна. Зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів. Ми як держава запропонували і погодилися на конкретну американську пропозицію про 30-денне тимчасове повне припинення вогню", – сказав він.

Речник наголосив, що якби диктатор Володимир Путін і Росія погодилися на пропозицію, то уже могло б діяти припинення вогню. Натомість Кремль висуває різноманітні нові умови, обмежене погодження нібито на готовність утримуватися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі, яке ще перебуває в процесі з'ясування сторонами. Тихий додав, що Україна свій намір рухатися до миру чітко показала.

"Переговори, які відбудуться в Саудівській Аравії, ми до них ставимося як до двосторонніх українсько-американських. Нам не відомо про те, як там будуть відбуватися контакти американців з росіянами, це їхній вибір", – заявив речник.

За словами Тихого, після зустрічі в Джидді американська команда запевнила, що донесе результати російській стороні, зрозуміє, на що готові йти росіяни. Він додав, що Україна так і зараз розглядає цю взаємодію.

"Технічний рівень і технічні дискусії. Там буде військовий компонент, а міністр закордонних справ - це вже політичний, щодо міністра поки немає у нас планів на участь його у цій зустрічі", – додав речник МЗС.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що агресорка Росія навмисно затягує переговори з Україною про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті.

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