Про що йдеться в угоді про корисні копалини між США та Україною — в Axios повідомили деталі

Економічна угода між США та Україною про рідкоземельні метали містить проєкти на окупованих територіях.

Про це пише Axios із посиланням на проєкт документа.

За повідосленням джерела, США та Україна перебувають на фінальному етапі переговорів щодо укладення угоди про доступ до українських корисних копалин. Правда, "видобувних матеріаліи" в угоді — це не лише метали, але й нафта та газ.

Так, американський уряд має намір забезпечити довгострокові фінансові зобов’язання щодо розвитку стабільної та економічно процвітаючої України. Буде утворено Інвестиційний фонд реконструкції, куди Україна вноситиме 50% доходів від усіх "видобувних матеріалів".

Фонд інвестуватиме проєкти в Україні та залучатиме кошти для збільшення розвитку, зокрема у галузі "видобутку корисних копалин та портів".

Через цей фонд США мають намір відшкодувати частину своїх витрат на "захист, реконструкцію України до її довоєнного ВВП".

Контролювати фонд будуть американські міністерств, зокрема Міністерство фінансів США і торгівлі та адміністрація віцепрезидента.

Київ спрямовуватиме внески до цього фонду, доки їхня сукупна вартість не досягне 500 млрд доларів.

При цьому внески України мають бути удвічі вищими за внески США.

У тексті є норма щодо проєктів на "тимчасово окупованих РФ територіях, у разі їхньої деокупації", адже більшість мінеральних ресурсів України розташовано в надрах східних регіонів, які зазнали серйозних руйнувань через війну.

У проєкті угоди США висловлюють бажання, щоб Україна залишалася вільною, проте не надають конкретних зобов’язань щодо її військової підтримки.

За даними видання, після підписання угоди про копалини Міністерство фінансів та торгівлі США, офіс віцепрезидента США Джей Ді Венса спільно з Міністерством економіки України визначать деталі майбутньої співпраці.

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