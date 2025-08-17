Про що домовилися Трамп і Путін на Алясці: деталі від Віткоффа

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін домовилися на Алясці про надійні гарантії безпеки для України. У США їх назвали «революційними».

Про це сказав спецпредставник США Стів Віткофф, пише Clash Report.

«Ми погодилися на надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними», — заявив він.

Як додав Віткофф, у Штатах не сподівалися, що хоч трохи наблизяться до згоди на захист на кшталт статті 5 (статуту НАТО – ред.) від Сполучених Штатів, задокументованої згоди від РФ не претендувати на інші території жодної іншої європейської держави та не порушувати їхній суверенітет, коли мирна угода буде законодавчо закріплена Російською Федерацією.

«Тож ми домовилися про це, і було ще багато іншого. Ось що сказав президент Трамп, йдучи на зустріч», — зазначив посланець.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не виключає можливості припинення вогню в Україні в рамках ширшої мирної угоди з Росією. За його словами, додаткові санкції навряд чи змусять Володимира Путіна піти на поступки, тож головний акцент робиться на дипломатії.

“Повна мирна угода — це найкращий спосіб покласти край війні зараз, навіть якщо для цього доведеться тимчасово погодитися на припинення вогню”, — сказав Рубіо.

При цьому він визнав, що Росія поки не демонструє готовності.