Про що говорили Трамп і Путін під час зустрічі в аеропорту Анкориджа: з’явилися подробиці

Путін та Дональд Трамп

Фахівець із читання по губах розповів, про що говорили президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін на злітній смузі в Анкориджі, Аляска, перед початком переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це пише Daily Mail.

Лідери вперше за шість років потисли руки на авіабазі «Елмендорф», після чого сіли в одну автоколону для поїздки на зустріч.

За словами експерта, перше слово Трампа було «Нарешті». Далі він сказав: «Ви дісталися, це чудово і я радий вас бачити».

Путін відповів: «Я тут, щоб допомогти вам», на що Трамп у жартівливій манері додав: «Я допоможу вам».

Російський диктатор нібито пообіцяв «покласти цьому край», якщо його попросять.

Потім Трамп запитав у російського лідера, чи хоче він «інсайд». Путін відповів: «Дай мені інсайд».

«Це вантажне пальне», — відповів Трамп. Що саме вони мали на увазі, залишилося незрозумілим.

На трибуні Трамп запропонував Путіну потиснути руку «для гарного враження».

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрів російського диктатора Путіна на Алясці червоною доріжкою на злітній смузі, військовим прольотом, дружніми рукостисканнями та короткою поїздкою на своєму президентському лімузині.

Пізніше стало відомо, що на Алясці розпочалися переговори між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.