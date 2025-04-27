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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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54
Час на прочитання
2 хв

Про що говорили Трамп, Макрон і Зеленський у Ватикані: кілька фраз прочитали по губах — The Sun

На опублікованих кадрах з місця зустрічі видно, що Макрон обіймає президента України, а потім Трамп відводить президента Франції вбік.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Макрон, Трамп і Зеленський

Макрон, Трамп і Зеленський у Ватикані / © Офіс президента України

Перед початком зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у базиліці Святого Петра у Ватикані, поруч з лідерами США та України були президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

Як повідомляє видання The Sun, американський президент перед особистою розмовою із Зеленським сказав кілька фраз французькому лідерові.

На опублікованих кадрах з місця зустрічі видно, що Макрон обіймає президента України, а потім Трамп відводить президента Франції вбік і щось йому говорить.

Нікола Гіклінг, яка професійно займається читанням по губах, проаналізувала спілкування між світовими лідерами.

За її словами, Трамп сказа Макрону: «Ти тут не маєш прав, мені потрібно, щоб ти зробив мені послугу, ти не повинен бути тут».

«Зеленський киває на знак згоди, а вікарій, який стоїть перед камерою, повертає голову вбік, дивлячись стурбовано тим, що вони почули», — прокоментувала наступні події Гіклінг.

Читачка по губах також проаналізував відео з очної зустрічі Зеленського та Трампа.

За її словами, український президент сказав: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так».

Трамп відповів: «Це дуже цікава стратегія. У вас є запевнення».

Раніше видання Sky News проаналізувало фото розмови Трампа і Зеленського, зазначивши, що вона виглядала напруженою.

Після зустрічі у базиліці Святого Петра, Зеленський заявив, що зустріч була хорошою і може стати історичною.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували зустріч Зеленського та Трампа у Ватикані, назвавши її «продуктивною».

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