Про що говорили Зеленський і Трамп: журналістка розкрила нові подробиці

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Закрита зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа минула в позитивному ключі. Українська сторона заявила про готовність до енергетичного перемир’я, а також підняла питання Starlink та систем Patriot.

Про це повідомила кореспондентка Newsmax Нана Саджая із посиланням на високого українського чиновника.

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«Високий український чиновник повідомив мені, що двостороння зустріч Трампа і Зеленського була „дуже хорошою. Що стосується тону та сприйняття, вона була дуже позитивною«, — йдеться у дописі Саджаї.

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За словами джерела журналістки, українська сторона підтвердила свою «готовність до енергетичного перемир’я».

Також чиновник повідомив кореспондентці, що 23 вересня ввечері українські переговорники зустрінуться з європейцями — представниками країн E3: Франції, Німеччини та Великої Британії. Під час зустрічі сторони мають обговорити «можливі зусилля та ідеї щодо деескалації для Віткоффа і Кушнера, а після цього дати їм можливість поговорити з російською стороною».

За словами чиновника, українська сторона також порушила використання Starlink для ураження цілей на території Росії. Трамп сказав: «Вам потрібно поговорити про це з Ілоном (Маском — ред.)».

Крім того, сторони обговорили питання ліцензування виробництва Patriot. Водночас джерело зазначило, що «це довгострокове питання».

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Зустріч Зеленського і Трампа — що обговорили сторони

Після зустрічі з Трампом 22 вересня Зеленський розповів про її ключові підсумки. За його словами, Україна та США обговорюють ідею енергетичного перемир’я: Київ готовий припинити удари по російській енергетиці та НПЗ на місяць, якщо РФ зробить те ж саме.

Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним і наголосив, що заради миру сторонам необхідно сісти за стіл переговорів.

Президент України також запропонував Трмпу залучити до тиску на Москву лідера Китаю Сі Цзіньпіна та висловив сподівання на запровадження США «пекельних санкцій» проти РФ. Водночас Зеленський зазначив, що Росія продовжує шукати способи обходити обмеження і вже домоглася зняття санкцій із двох олігархів.

Окремо під час переговорів обговорювалося посилення ППО: Україна просить у США «зимовий пакет» із системами Patriot та ракетами до них для підготовки до холодного періоду.

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