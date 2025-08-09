Про що можуть домовитися США і Росія на зустрічі в Алясці - прогноз експерта

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Можлива зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна може пройти на Алясці та супроводжуватись обговоренням питань територій, санкцій і гарантій безпеки.

Про це заявив керівник аналітичного центру «Ділова столиця» на своїй сторінці у Facebook.

«Аляска достатньо дивний вибір для Путіна. З однієї сторони — це приниження (місце, яке Росія продала за безцінь, а причиною продажу стали борги і афери представників царської фамілії). З іншої — у Путіна, схоже, не було вибору: Трамп не хоче ні з ким ділити лаври переможця», — написав він.

Реклама

За його словами, американська дипломатія традиційно керується принципом досягнення балансу великих систем, а не швидким вирішенням конкретних конфліктів.

«Навіть Трамп з його несистемністю буде дотримуватися цього принципу», — зазначив експерт.

Аналітик припустив, що пропозиції Трампа можуть передбачати визнання нинішньої лінії розмежування як нового кордону, однак питання гарантій наразі не обговорюється.

«Україна вже заявила, що кордони прописані в Конституції. Росія також не змінюватиме конституцію. Іншими словами, навіть якщо відбудуться результативні переговори, ніхто ніяких гарантій давати не буде», — наголосив він.

Реклама

Окрему увагу експерт приділив темі санкцій, назвавши її «золотим ключиком» до результативних переговорів.

«Росія, схоже, просуває ідею Дмітрієва про створення спільних торгових домів, які під американським прапором будуть продавати російські підсанкційні товари в ЄС та в інших недружніх країнах», — написав він, додавши, що позиція США щодо цього питання поки невідома.

Водночас за словами керівника «Ділової столиці», Росія може порушити на переговорах питання мови, релігії та відмови України від вступу до НАТО.

«Базова червона лінія для нас — це збереження ВПК і постачання зброї. Як на мене, це головне питання для нас. І тут потрібно добиватися гарантій», — підкреслив він.

Реклама

Експерт також зазначив, що навіть успішні переговори можуть призвести до внутрішньополітичної напруги в Україні.

«Якщо переговори Трамп-Путін будуть результативними, ми отримаємо страшний срач всередині країни. Хоча, навіщо чекати переговорів — за наступний тиждень ми побачимо масу інформаційних атак всіх проти всіх», — написав він.

У разі провалу переговорів, на думку аналітика, США можуть продовжити тиск через запровадження вторинних санкцій. Він також вважає, що Китай не зацікавлений у швидкому врегулюванні конфлікту за посередництва США.

«Путін прекрасно усвідомлює: зараз у нього точка біфуркації. Або він погодиться на пропозиції Трампа, або зробить вагомий крок до політичного васалітету від Китаю», — зазначив він.

Реклама

За його словами, зустріч може відбутися до 15 серпня, але переговори можуть зірватися на будь-якому етапі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска.