Про що Путін і Лукашенко домовились у Москві: стали відомі деталі

Лукашенко і Путін під час зустрічі в резиденції Ново-Огарьово під Москвою в суботу, 29 серпня 2026 року. / © Associated Press

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Російський диктатор Путін знову викликав до себе «на килим» свого білоруського васала Лукашенка.

Про що вони домовилися, можна робити висновки із заяв російських пропагандистських ЗМІ.

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Путін запевнив, що Росія та Білорусь успішно розвивають торговельну взаємодію, «попри всі спроби зовнішнього впливу».

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Кремль зацікавлений у білоруській мікроелектроніці, випливає із заяв Лукашенка і Путіна.

Глава Кремля звернув увагу на розвиток співробітництва у сфері високих технологій, включаючи мікроелектроніку.

Лукашенко своєю чергою заявив, що товарообіг Білорусі та Росії «додається, це як мінімум 12%, там ще треба порахувати». Він переконаний, що за підсумками 2026 року країни «значно перевершать» торішній рівень взаємної торгівлі.

«І приємно, що у цьому товарообігу велике місце займає електроніка сучасна», — сказав білоруський диктатор.

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Лукашенко підлабузницький запевнив Путіна, що «свято виконує всі домовленості» з РФ — «від сільського господарства, продовольства, палива і закінчуючи іншими проблемами».

Також він загадково зазначив, що у тому числі «динаміка міжнародних відносин» підштовхує їх з Путіним зустрічатися та «обговорювати ті проблеми», які перед ними стоять.

Раніше ми писали, чому візит Лукашенка до Москви повʼязаний зі збільшенням тривог у Києві.

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