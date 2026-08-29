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Про що Путін і Лукашенко домовились у Москві: стали відомі деталі
Олександр Лукашенко під час чергового візиту до Кремля вислужився перед Путіним заявою про «святе виконання» всіх угод з РФ.
Російський диктатор Путін знову викликав до себе «на килим» свого білоруського васала Лукашенка.
Про що вони домовилися, можна робити висновки із заяв російських пропагандистських ЗМІ.
Путін запевнив, що Росія та Білорусь успішно розвивають торговельну взаємодію, «попри всі спроби зовнішнього впливу».
Кремль зацікавлений у білоруській мікроелектроніці, випливає із заяв Лукашенка і Путіна.
Глава Кремля звернув увагу на розвиток співробітництва у сфері високих технологій, включаючи мікроелектроніку.
Лукашенко своєю чергою заявив, що товарообіг Білорусі та Росії «додається, це як мінімум 12%, там ще треба порахувати». Він переконаний, що за підсумками 2026 року країни «значно перевершать» торішній рівень взаємної торгівлі.
«І приємно, що у цьому товарообігу велике місце займає електроніка сучасна», — сказав білоруський диктатор.
Лукашенко підлабузницький запевнив Путіна, що «свято виконує всі домовленості» з РФ — «від сільського господарства, продовольства, палива і закінчуючи іншими проблемами».
Також він загадково зазначив, що у тому числі «динаміка міжнародних відносин» підштовхує їх з Путіним зустрічатися та «обговорювати ті проблеми», які перед ними стоять.
Раніше ми писали, чому візит Лукашенка до Москви повʼязаний зі збільшенням тривог у Києві.