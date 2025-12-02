- Дата публікації
Про що свідчать погрози Путіна перед переговорами: пояснення військового експерта Майкла Кларка
Президент Росії Володимир Путін посилив риторику напередодні можливих нових дипломатичних контактів, роблячи гучні заяви про “наслідки” для Заходу та України.
Погрози президента РФ Путіна свідчать про спробу залякати США та Європу перед переговорами.
Військовий аналітик Майкл Кларк, колишній генеральний директор Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, заявив, що останні жорсткі заяви Володимира Путіна щодо готовності Росії до війни є спробою тиску на Захід напередодні можливих переговорів щодо України.
За його словами, Путін демонстративно «грає в силу» та дає зрозуміти, що не планує поступатися.
«Він посилює тиск на європейців, заявляючи: якщо Європа хоче війни — Росія готова просто зараз», — зазначив Кларк.
Аналітик наголошує, що Кремль намагається залякати європейські країни, щоб зменшити їхню підтримку України. І певний ефект уже помітний — у Німеччині, Угорщині, Болгарії та Словаччині збільшується частка громадської думки, схильної виступати проти допомоги Києву.
Кларк також вважає, що Путін прагне вплинути й на позицію США.
«Він намагається налякати американців, показати: якщо Європа та Росія рухаються до прямої конфронтації, Сполученим Штатам краще триматися осторонь», — зазначив Кларк.
Аналітик підкреслює, що в багатьох європейських столицях існує переконання: у разі конфлікту з Росією Вашингтон може не підтримати Європу, особливо за адміністрації Дональда Трампа.
«Американці могли б підтримати Європу, і мали б, але за Трампа багато хто вважає, що вони цього не зроблять», — додав Кларк.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін пригрозив європейським країнам «катастрофічними наслідками», якщо вони наважаться розпочати військовий конфлікт із Росією.