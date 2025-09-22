Про що свідчить анонс заяв Путіна перед Генасамблеєю ООН: у РНБО пояснили

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У РНБО прокоментували анонс заяв президента РФ Володимира Путіна напередодні Генасамблеї ООН. Це — інформаційна стратегія Росії.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він наголосив, що Путін — це верхівка російських когнітивних та інформаційних операцій.

Реклама

«Анонс його заяв напередодні Генасамблеї ООН — це саме інформаційна стратегія Росії. Вони хочуть, щоб у кулуарах у Нью-Йорку говорили з огляду на його слова. Звісно ж, не з трибун, бо вирішується все завжди в кулуарах», — зазначив він.

І враховуючи інциденти з винищувачами над Естонією та дронами РФ у країнах НАТО, продовжив Коваленко, Путін спробує вплинути на Захід.

«Але важливо ж тут інше — він не знає, про що Трамп говорив із Сі. Судячи з активності Путіна, керівник сировинного придатка Китаю під назвою Росія побоюється невідомості», — зазначається у повідомленні.

Раніше у Кремлі висловилися про переговори між Росією та Україною.

Реклама

Так, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито «залишається відкритим» до врегулювання війни проти України шляхом переговорів.

«Путін, як і Трамп, зберігає зацікавленість і відкритість до виведення всієї української історії в русло мирного врегулювання», — заявив Пєсков.