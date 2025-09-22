- Дата публікації
Про що свідчить анонс заяв Путіна перед Генасамблеєю ООН: у РНБО пояснили
Росія наразі побоюється невідомості.
У РНБО прокоментували анонс заяв президента РФ Володимира Путіна напередодні Генасамблеї ООН. Це — інформаційна стратегія Росії.
Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Він наголосив, що Путін — це верхівка російських когнітивних та інформаційних операцій.
«Анонс його заяв напередодні Генасамблеї ООН — це саме інформаційна стратегія Росії. Вони хочуть, щоб у кулуарах у Нью-Йорку говорили з огляду на його слова. Звісно ж, не з трибун, бо вирішується все завжди в кулуарах», — зазначив він.
І враховуючи інциденти з винищувачами над Естонією та дронами РФ у країнах НАТО, продовжив Коваленко, Путін спробує вплинути на Захід.
«Але важливо ж тут інше — він не знає, про що Трамп говорив із Сі. Судячи з активності Путіна, керівник сировинного придатка Китаю під назвою Росія побоюється невідомості», — зазначається у повідомленні.
Раніше у Кремлі висловилися про переговори між Росією та Україною.
Так, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито «залишається відкритим» до врегулювання війни проти України шляхом переговорів.
«Путін, як і Трамп, зберігає зацікавленість і відкритість до виведення всієї української історії в русло мирного врегулювання», — заявив Пєсков.