Про що Україна говоритиме з США та Європою на саміті: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де в понеділок проведе переговори з представниками США та європейських країн у межах міжнародного саміту, присвяченого пошуку шляхів завершення війни та посиленню безпеки України.

Про це сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

Глава держави наголосив, що ця зустріч має особливе значення, адже Україна вперше в такому форматі обговорює рамковий 20-пунктний план, фінальною частиною якого є припинення вогню.

Реклама

За словами Зеленського, саме припинення бойових дій може негайно змінити безпекову ситуацію на землі та зменшити ризики для цивільного населення.

Президент підкреслив, що позиція України залишається послідовною: будь-яке припинення вогню має супроводжуватися чіткими та юридично зобов’язувальними гарантіями безпеки.

Він зазначив, що досвід попередніх років показав — без реальної сили стримування та міжнародних механізмів відповідальності Росія здатна знову розпочати агресію після паузи у війні.

Зеленський зауважив, що нинішні переговори зосереджені не лише на питаннях миру, а й на запобіганні повторенню війни в майбутньому. Саме тому Україна наполягає на гарантіях безпеки, які не матимуть декларативного характеру, а будуть юридично закріплені та обов’язкові до виконання.

Реклама

Окремо президент звернув увагу на консультації зі Сполученими Штатами Америки щодо можливого формату гарантій, які могли б бути подібними до п’ятої статті НАТО. За його словами, для України принципово важливо розуміти, як саме США реагуватимуть у разі нової агресії з боку Росії, а також щоб такі зобов’язання мали підтримку Конгресу.

Глава держави наголосив, що саміт у Берліні може стати важливим кроком до реальних рішень, здатних не лише зупинити війну, а й забезпечити Україні довготривалу безпеку та стабільність.

До слова, Зеленський наголосив, що сьогодні відбудеться зустріч з американською переговорною командою у Німеччині.

«Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився», — наголосив Зеленський.

Реклама

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів онлайн, пояснював позицію Києва щодо майбутніх гарантій безпеки в межах мирних переговорів.

За його словами, вступ України до НАТО від початку розглядався як найнадійніша гарантія безпеки, однак ця ідея не отримала повної підтримки з боку партнерів. Тому нині Україна робить ставку на двосторонні гарантії безпеки зі США, подібні до п’ятої статті НАТО, а також на зобов’язання з боку європейських країн та інших союзників.

Президент наголосив, що такі гарантії мають унеможливити повторну агресію Росії і є компромісним рішенням з боку України.