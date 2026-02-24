Про що вдалося домовитися на переговорах з РФ: Зеленський назвав два пункти

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський розповів, чи вдалося досягти хоч якогось прогресу на переговорах з Росією.

Про це глава держави сказав на підсумковій пресконференції за результатами саміту «Україна — країни Північної Європи та Балтії», який відбувся у Києві 24 лютого.

«Я гадаю, що ми досягли прогресу лише в одному напрямку, але досягли. Цей напрямок був військовою сферою. Наші представники військової сфери зустрілися і вони прийняли, як працюватиме моніторингова місія після припинення вогню, якщо воно відбудеться чи коли відбудеться», — зазначив він.

Крім того, президент заявив про «позитивні сигнали» щодо майбутнього обміну полоненими.

«Я не хочу оголошувати, про яку кількість полонених (яких можуть звільнити — Ред.) йдеться, але це — значна кількість», — сказав Зеленський.

За його словами, лише ці два пункти були досягнуті на переговорах.

Мирні переговори з РФ: останні новини

Раніше Володимир Зеленський прокоментував заяви щодо прагнення Дональда Трампа завершити війну до 4 липня.

Також він окреслив позицію Києва щодо можливих мирних переговорів з Росією.

За інформацією видання Axios, останні переговори в Женеві зайшли в «глухий кут». За словами Зеленського, статус окупованих Росією територій на сході України та майбутнє Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка залишається під контролем Москви, є одними з найсуперечливіших невирішених питань.