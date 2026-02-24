ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1677
Час на прочитання
1 хв

Про що вдалося домовитися на переговорах з РФ: Зеленський назвав два пункти

Прогрес у перемовинах з Росією наразі обмежений лише військовою сферою та питанням обміну полоненими, заявив Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський розповів, чи вдалося досягти хоч якогось прогресу на переговорах з Росією.

Про це глава держави сказав на підсумковій пресконференції за результатами саміту «Україна — країни Північної Європи та Балтії», який відбувся у Києві 24 лютого.

«Я гадаю, що ми досягли прогресу лише в одному напрямку, але досягли. Цей напрямок був військовою сферою. Наші представники військової сфери зустрілися і вони прийняли, як працюватиме моніторингова місія після припинення вогню, якщо воно відбудеться чи коли відбудеться», — зазначив він.

Крім того, президент заявив про «позитивні сигнали» щодо майбутнього обміну полоненими.

«Я не хочу оголошувати, про яку кількість полонених (яких можуть звільнити — Ред.) йдеться, але це — значна кількість», — сказав Зеленський.

За його словами, лише ці два пункти були досягнуті на переговорах.

Мирні переговори з РФ: останні новини

Раніше Володимир Зеленський прокоментував заяви щодо прагнення Дональда Трампа завершити війну до 4 липня.

Також він окреслив позицію Києва щодо можливих мирних переговорів з Росією.

За інформацією видання Axios, останні переговори в Женеві зайшли в «глухий кут». За словами Зеленського, статус окупованих Росією територій на сході України та майбутнє Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка залишається під контролем Москви, є одними з найсуперечливіших невирішених питань.

Дата публікації
Кількість переглядів
1677
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie