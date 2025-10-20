Про «Томагавки» і не тільки: Зеленський розкрив деталі розмови з європейськими партерами після зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він говорив на зустрічі із журналістами.

Український лідер наголосив, що в європейських країнах також є власні «Томагавки».

«Питання ж не просто в „Томагавках“ як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях», — сказав він.

Зеленський додав, що європейські лідери хочуть звернутися з відповідним проханням до президента США, і зауважив, що постійно перебуває в тісній координації з ними.

«Ми разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки», — наголосив він.

Український лідер зазначив, що над питанням далекобійної зброї треба працювати, оскільки Москву, очевидно, налякала перспектива рішення щодо «Томагавків».

«Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, „рускі“ розуміють, що я домовлюсь в Європі про „Томагавки“ та про іншу необхідну зброю», — сказав він.

Президент України також повідомив, що під час розмови з європейськими партнерами, так званою «Вашингтонською групою», до якої входять не тільки представники Євросоюзу, але й Норвегії та Великої Британії, обговорювалася майбутня зустріч Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті.

«Це як одна сім’я, родина з відповідними кроками, цінностями і позицією до України. Вони так само до цього ставляться: якщо це мир, то все одно де зустрічатись, це правда, але головне — щоб був результат. Якщо це якась незрозуміла конфігурація, то треба розбиратися», — прокоментував він.

Нагадаємо, європейські лідери підтвердили свою підтримку України під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.