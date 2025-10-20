ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Про «Томагавки» і не тільки: Зеленський розкрив деталі розмови з європейськими партерами після зустрічі з Трампом

Український лідер зазначив, що над питанням далекобійної зброї треба працювати, оскільки Москву, очевидно, налякала перспектива рішення щодо «Томагавків».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з європейськими лідерами одразу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він говорив на зустрічі із журналістами.

Український лідер наголосив, що в європейських країнах також є власні «Томагавки».

«Питання ж не просто в „Томагавках“ як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати. Зрозуміло, що по військових цілях і в координації, але ви самі обираєте цей шлях», — сказав він.

Зеленський додав, що європейські лідери хочуть звернутися з відповідним проханням до президента США, і зауважив, що постійно перебуває в тісній координації з ними.

«Ми разом вибудовуємо нашу спільну позицію, і далі вони теж будуть звертатись в різних форматах до Сполучених Штатів Америки», — наголосив він.

Український лідер зазначив, що над питанням далекобійної зброї треба працювати, оскільки Москву, очевидно, налякала перспектива рішення щодо «Томагавків».

«Відповідна зброя є не тільки у США, і якщо США роблять крок вперед, „рускі“ розуміють, що я домовлюсь в Європі про „Томагавки“ та про іншу необхідну зброю», — сказав він.

Президент України також повідомив, що під час розмови з європейськими партнерами, так званою «Вашингтонською групою», до якої входять не тільки представники Євросоюзу, але й Норвегії та Великої Британії, обговорювалася майбутня зустріч Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті.

«Це як одна сім’я, родина з відповідними кроками, цінностями і позицією до України. Вони так само до цього ставляться: якщо це мир, то все одно де зустрічатись, це правда, але головне — щоб був результат. Якщо це якась незрозуміла конфігурація, то треба розбиратися», — прокоментував він.

Нагадаємо, європейські лідери підтвердили свою підтримку України під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie