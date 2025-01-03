Про Трампа, другий президентський термін і закінчення війни: головне з інтерв'ю Зеленського для телемарафону

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю національному телемарафону розповів про головні здобутки України 2024 року, а також згадав про відносини з обраним президентом США Дональдом Трампом.

ТСН.ua зібрав основні тези.

Про Трампа

Трамп може бути рішучим і здатний допомогти Україні зупинити Путіна, вважає президент Зеленський.

"Трамп може бути рішучим. Я думаю, для нас це найголовніше, що він, його якості, вони такі є. Він здатен бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна… Справедливіше сказати - допомогти нам зупинити Путіна".

Про мир і гарантії безпеки

Зеленський вважає, що справедливий мир для України – євроінтеграція і гарантії безпеки. "Справедливий мир для нас – це розуміння, що ми в ЄС і розуміння, що в нас є потужні, сильні гарантії безпеки… Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США, я вважаю, це слабкі гарантії безпеки".

Він зазначив, що справедливий мир передбачає сильну Україну. "Це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, що Путін знову прийде з агресією. Це сильна армія – це не те, на що розраховує Путін, 40 000-50 000 призову – ми розуміємо, що з такою армією війна зруйнує, не буде більше незалежної України".

Про вибори

Вибори в Україні можливо провести тільки після закінчення гарячої фази війни і в сильній позиції для України і з сильною армією, заявив Зеленський.

"Під час воєнного стану виборів не може бути або нам треба змінювати законодавство", - пояснив він.

Другий термін

Зеленський планує ухвалити рішення про балотування на другий президентський термін залежно від того, як закінчиться війна з РФ.

"Я не знаю, як закінчиться ця війна. Я вважаю, що якщо я зроблю більше, ніж я можу, то тоді, напевно, я буду на це дивить більш позитивно. Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є для мене сьогоднішньою ціллю", - сказав він.

Про переговори з Путіним

Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче переговорів і намагається будь-якими способами уникнути їх.

"Він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за стіл переговорів зі мною. І в цьому й історія – в принципі, він не хоче ніякого діалогу", - сказав він.

Зеленський вважає, що для Росії прямі переговори будуть програшем, бо не виконане завдання з окупації України.

Досягнення України 2024 року

Зеленський підсумував ключові досягнення України за 2024 рік і відзначив стійкість українського народу. Він наголосив, що найголовніше досягнення – збереження незалежності країни. Зеленський також висловив гордість за те, як українці проявили себе в умовах повномасштабного вторгнення.

Про мир

За словами Зеленського, що на сьогодні серед союзників є ті, які "заплуталися" у своїй позиції щодо України та Росії. І завдання України на 2025 рік об'єднати всіх довкола себе.

"Якщо позиція Америки, віримо в це, буде сильною навколо України, нам буде легше об'єднати всіх. Бо європейці прям дуже сильно дивляться на думку президента США, нового президента. Від нього багато всього залежить. Я думаю, Путін боїться його (Трампа — ред.), тому і робить саме такі кроки, щоб деякі голоси від Кремля все ж таки якось дійшли до адміністрації Трампа", - зазначив він.

Про розгортання миротворців ЄС в Україні

Україна підтримує розгортання європейських миротворців на своїй території, але така місія не повинна замінювати членства України в НАТО.

Президент нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон ініціював розміщення французьких військових на території України, однак, за його словами, "однієї Франції недостатньо": "Ми б не хотіли, щоб це було були була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи. Це не значить, що розміщені європейські сили виключає майбутнє України в НАТО".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПОДРУЖЖЯ ЗЕЛЕНСЬКИХ приголомшило відвертими зізнаннями! | ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

Читайте також: