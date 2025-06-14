Про Україну та Росію говорили мало: Трамп поділився подробицями розмови з Путіним

Президенти США та РФ провели годинну телефонну розмову / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що президент Росії Володимир Путін телефонував йому вранці суботи, 14 червня, щоб привітати з днем народження. За словами Трампа, основна частина розмови була присвячена Ірану, а тема України обговорювалася коротко.

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Розмова тривала приблизно годину. Трамп зазначив, що Путін вважає, що війна між Ізраїлем та Іраном має завершитися.

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«Я ж пояснив, що і його війна також має скінчитися», — додав він.

За словами президента США, більшість розмови була присвячена Ірану — «країні, яку Путін добре знає». Трамп уточнив, що питанню війни між Росією та Україною було приділено значно менше часу, але цю тему лідери США та РФ детальніше обговорюватимуть наступного тижня.

Нагадаємо, помічник президента РФ Юрій Ушаков назвав розмову Путіна з Трампом «корисною».