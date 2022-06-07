"Про які приниження ми говоримо?": Зеленський відповів на заклик Макрона щодо Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія Україну не принижує, а вбиває, тож Україна відповідатиме їй "тим самим інструментом". А обговорення про ймовірне припинення вогню без участі в них України виглядають дивними.

Так президент прокоментував заклик президента Франції Еммануеля Макрона не принижувати Росію в контексті війни проти України.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю для Financial Times.

"Я не зовсім розумію, що таке приниження Росії. Росії якої? Ми говоримо про багато років? Про що? Про те, що всі ці багато років – більше 8 років – вони вбивають наших людей? Про що ми говоримо?" – заявив Зеленський.

"Еммануель глибоко розуміється в процесі. Еммануель – один з лідерів "нормандської четвірки". Він прекрасно розуміється в деталях мінського документу. Він прекрасно розуміється в деталях всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках "Норманді-4", невиконання цих домовленостей, зрив постійний цих домовленостей. Постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню. Зриви обміну полоненими. Про які приниження ми говоримо?" – додав президент.

"Я навіть не вважаю, що принижують Україну, тому що це слабка позиція. Нас ніхто не принижує. Нас вбивають. Тому ми у відповідь не збираємось також нікого принижувати. Ми будемо відповідати тим самим інструментом", – наголосив глава держави.

Про припинення вогню

Зеленський також прокоментував заклики Макрона та інших лідерів світу про завершення війни за столом переговорів, обговорення чого відбувається іноді без участі України.

"Як можна припинити вогонь на території України без позиції народу цієї держави, без позиції лідера цієї держави? Виглядає дуже дивно", – сказав президент.

"Вважаю, що деякі лідери хочуть вважати себе лідерами. Але щоби бути лідерами, треба не вважати себе лідерами, а поводити себе, як лідер. Це перше. І це дуже важливо. І лідерство проявляється в усьому. Переш за все – у тебе всередині. Ти хочеш зупинити цю війну? Ти можеш бути лідером цього процесу? Значить ти маєш вплив на результат цього процесу. Будь-ласка, окрім будь-чого, окрім слів, покажи, будь-ласка, що конкретно ти можеш зробити. Дай велику допомогу зброєю. Посади за стіл перемовин Путіна поруч з Україною, Росію з Україною. Можеш сидіти за цим столом і впливати на те, щоби не тільки були просто слова про те, що давайте припинимо вогонь. Вогонь припинимо. На яких умовах? З якої сторони?" – розповів глава держави.

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Він зазначив, що не бачить на сьогодні методу, як змусити Росію зупинити війну, водночас наголосив, що треба посилювати санкції.

"У мене мільйон питань. Хто буде гарантувати, що Росія буде виконувати те, що вона пообіцяла? У мене відповідей сьогодні нуль. Я поки що не бачу такої конфігурації, яка може змусити Росію зупинити цю війну. Я не бачу, чому вони повинні її зупиняти. Якщо ми будемо говорити відверто, санкції – ми вдячні їм – вони не настільки сьогодні вплинули на Росію поки що, тому не в повному обсязі, тому що ми розтягуємо це умовне "задоволення". А треба чітко: ембарго – так ембарго, на нафту – так не бійтесь, на газ – розуміємо, що будуть складнощі. Але тим не менше, вводьте", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, президент також заявив, що деякі країни "грають у подвійну гру" у питанні щодо запровадження санкцій проти Росії. Вони намагаються зберегти вигідні умови для свого бізнесу.

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