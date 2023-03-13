"Проблеми з хребтом та геморой": Арестович помітив цікаву деталь із зустрічі Путіна і Кадирова 

Політичний та військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що пропагандисти показали Путіна та Кадирова разом, щоб росіяни вважали, що "вожді працюють".

Про це він сказав 12 березня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Таке враження, що Кадирова приволокли до Путіна та показали у вигідному ракурсі, коли менше видно його роздутість. Нам хотіли показати, як два вождя керують ситуацією. Путін настільки нервово зачепився за стіл, що видно, що людині просто фізично тяжко сидіти. Злі язики стверджують, що в нього проблеми з хребтом та геморой. Ця зустріч - це меседж. Це робиться або у відповідь на запит суспільства, або ходять чутки про хвороби", - сказав Арестович.

Нагадаємо, диктатор Путін та очільник Чечні Рамзан Кадиров провели у Кремлі робочу зустріч. Примітно, що Кадиров зачитував текст з папірця, який надрукували дуже великими літерами.

Раніше Bild повідомляло, що у глави Чечні Рамзана Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. За останні кілька місяців він сильно погладшав, має дуже набряклий вигляд, а на відео він часто не може розплющити очі.

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