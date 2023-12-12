Проблеми з мобілізацією в Україні: в Раді назвали недоліки призову та роботи ТЦК

Одна з проблем мобілізації – комплектація за принципом кількості, а не якості.

Проблеми з мобілізацією в Україні пов'язані і з розслабленістю суспільства "перемогою вже завтра", відбором на військову службу та методами роботи ТЦК.

Про це членкиня комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла в інтерв’ю виданню "Телеграф".

Проблеми мобілізації

Бобровська зазначила, що одна з проблем мобілізації – комплектація за принципом кількості, а не якості. Ще одна проблема – ставлення до пересічного військового в армії загалом.

"Окремий виклик – вік. Ніколи чоловіки 50+ або навіть 45+ не покажуть фізичну результативність, як чоловіки 30-35+. І звісно, якість – командирам нереально важко приводити до тями або командувати бійцями, в яких наявні залежності, або які взагалі прийшли з хворобами, які не допускаються до служби", – пояснила народна депутатка.

Бобровська звернула увагу, що ТЦК та СП перебувають в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ. За словами політикині, це означає пріоритетність забезпечення комплектації бригад Сухопутних військ та однобокість у підході до всіх проблем.

Членкиня комітету з нацбезпеки також вказала, що суспільство обурюється тим, що, наприклад, у Києві чи Одесі військкомати буквально заплющують очі на нічні клуби, водночас у районах та селах забирають на службу всіх чоловіків.

До слова, Бобровська також відповіла, чому чоловіків масово мобілізують із сіл, а не з нічних клубів у містах.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чоловіки матимуть 48 годин! Мобілізація по-новому! В Україні готують гучні нововведення!

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