Проблемна "Дія": у Харкові на дільниці зупиняли голосування

За даними громадської мережі "ОПОРА", явка виборців у Харкові станом на 16:00 склала 22,7%.

Під час позачергових виборах мера Харкова глава ДВК зупинила процедуру голосування на дільниці № 631261.

Про це інформує Рух "Чесно".

Так, один з виборців подав заяву і вимагав, щоб йому видали бюлетень на підставі паспорту в застосунку "Дія". Голова ДВК вирішила тимчасово припинити роботу дільницю, щоб порадитися з колегами.

"Голова дільниці сказала, щоб закрили двері, поки вивчать заяву і комісія прийме рішення. У приміщенні залишилися члени комісії, кілька виборців і спостерігачі Руху "Чесно". Тут варто додати, що на дільниці не було журналу для реєстрації спостерігачів, де ми б могли зареєструватися. Зрештою, 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянину голосувати без паспорту і дільницю відкрили", — каже лідерка Руху "Чесно" Віта Думанська.

Зазначимо, що такі дії є порушенням, адже голосування має проводитися з 8 години до 20 години без перерви. Тому дії голови виборчої комісії можуть кваліфікуватися, як перешкоджання волевиявлення громадян.

За даними громадської мережі "ОПОРА", явка виборців у Харкові станом на 16:00 склала 22,7%.

Загалом у Харкові п’ять виборців не змогли проголосувати за електронним паспортом.

Нагадаємо, що у ЦВК радили брати на голосування паспорт-книжку чи ІD-картку, а не документ у застосунку "Дія".

"На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 та №197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України", – йдеться у повідомленні Центрвиборчкому.

Нагадаємо, дільниці Харкова відкрилися 31 жовтня о 8:00. Проголосувати можна буде до 20:00 після чого виборчі комісії одразу розпочнуть підрахунок бюлетенів. Харків'яни обирають мера серед 10 кандидатів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання